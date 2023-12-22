В Стамбуле объявили штормовое предупреждение

Отменено свыше 40 авиарейсов, сообщила авиакомпания Turkish Airlines

СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. В Стамбуле в субботу будет действовать штормовое предупреждение. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что из-за ожидающегося урагана в международном аэропорту отменен 41 рейс.

Управление по чрезвычайным ситуациям Стамбула предупредило жителей 16-миллионного города о ливне и сильном ветре, который может продлиться с полудня до вечера субботы. Предупреждение распространено в соцсетях. "Наиболее сильный ветер ожидается в западной части города во второй половине дня. Его порывы кратковременно могут достигать силы урагана", - говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны сбои в паромном сообщении между европейским и азиатским берегами Стамбула, а также временное прекращение судоходства.

Температура воздуха в Стамбуле, согласно прогнозу национальной метеослужбы, в субботу составит около 10 градусов. Вероятность осадков оценивается в 75%.