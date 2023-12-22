Премьер Украины предложил Польше ввести совместный контроль на границе

Денис Шмыгаль заявил, что пропуск грузов через польскую границу "критически важен" для Украины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с назначенным главой МИД Польши Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска.

"Обсудили усиление экономического сотрудничества. Сосредоточили внимание на ключевом вопросе: беспрепятственное движение грузов через нашу общую границу <...>. Должны наработать сбалансированное решение, которое принесет пользу обеим странам. Предложил вводить общий контроль на пунктах пропуска", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи в Киеве.

По его словам, пропуск грузов через польскую границу "критически важен" для Украины. Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере производства и ремонта военной техники. Шмыгаль надеется вывести военное сотрудничество с Польшей "на новый уровень".

Сикорский, который занял этот пост в середине декабря, в пятницу приехал в Киев с первым зарубежным визитом. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Зеленский выразил надежду, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск тоже сможет в ближайшее время посетить Украину. По итогам визита польской делегации в Киеве заявили, что министерства инфраструктуры двух стран договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.

С 6 ноября польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные ЕС их украинским коллегам с июля 2022 года. В результате блокады границы расценки на доставку грузов выросли более чем в три раза, европейские компании начали сокращать объемы заказов. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя. Киев начал готовить иски о возмещении ущерба, в свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призывало Киев выполнить требования польских перевозчиков.