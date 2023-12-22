Гутерриш заявил, что только гуманитарное прекращение огня удовлетворит нужды жителей Газы

Генсек ООН отметил, что сотрудники организации в палестинском анклаве "чудом" продолжают помогать населению Газы, хотя сами были вынуждены покинуть свои дома и каждый день "борются за жизнь" для себя и своих семей

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что только гуманитарное прекращение огня позволит положить конец кошмару, в котором оказался сектор Газа, и удовлетворить потребности его населения.

"Гуманитарное прекращение огня - это единственный способ, чтобы начать удовлетворять отчаянные нужды населения Газы и положить конец непрекращающемуся кошмару", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что сотрудники ООН в палестинском анклаве "чудом" продолжают помогать населению Газы, хотя сами были вынуждены покинуть свои дома и каждый день "борются за жизнь" для себя и своих семей.

"Интенсивные израильские бомбардировки и активные боевые действия в густонаселенных городских районах Газы ставят под угрозу жизни мирного населения, а также гуманитарных сотрудников", - добавил он.

Генеральный секретарь напомнил, что ООН пришлось ждать 71 день, чтобы Израиль разрешил поставки гуманитарной помощи через КПП "Керем-Шалом". "По переходу затем был нанесен удар, когда грузовики с помощью были на территории", - указал Гутерриш.