В Ватикане надеются, что визит Папы Римского в РФ и на Украину сможет состояться

Секретарь по отношениям с государствами Святого престола монсеньер Пол Ричард Галлахер сообщил о продолжении работы в плане обмена пленными и возвращения украинских детей

РИМ, 22 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по-прежнему готов отправиться в Россию и на Украину, его поездка зависит в том числе от сторон конфликта. Об этом сообщил секретарь по отношениям с государствами Святого престола монсеньер Пол Ричард Галлахер.

"Мы по-прежнему готовы содействовать посредничеству. Что мы можем сделать, так это помочь на гуманитарном уровне. Мы продолжаем помогать в плане обмена пленными и пытаемся содействовать возвращению украинских детей. Мы должны признать, что результаты этих усилий скромны. Но мы продолжаем работать", - приводит его слова портал Vatican News.

"Папа по-прежнему готов посетить как Украину, так и Россию. Это было бы свидетельством шага вперед в деле достижения мира. К сожалению, мы не думаем, что это произойдет сразу, но надеемся, что это может быть реализовано. Конечно, это зависит и от сторон конфликта. Я считаю, что визит Папы Римского будет приветствоваться обеими сторонами", - сказал прелат.

Папа Римский ранее неоднократно говорил, что готов посетить и Москву, и Киев, но только обе столицы, а не по отдельности. В Киев понтифик получает приглашения постоянно. В ноябре государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что в настоящее время переговоры по организации таких поездок не ведутся.

Весной Франциск назначил своим посланником по украинскому урегулированию главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи, который занимается гуманитарными вопросами, включая возвращение из РФ вывезенных из зон боевых действий на Украине детей. В рамках своей миссии он побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине.