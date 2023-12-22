Красносельский заверил, что не допустит эскалации приднестровского конфликта

Это сложная работа, отметил президент непризнанного Приднестровья

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заверил, что не допустит эскалации конфликта с Молдавией. Об этом он заявил в беседе с журналистами в эфире телеканала "Первый приднестровский".

"Я убежден, что войны в Приднестровье быть не должно. Вы видите мои контакты с международными коллегами, дипломатами, послами, организациями, представителями ОБСЕ, Европейского союза. Я детально объясняю, почему нельзя допустить возникновение боевых действий в Приднестровье. В принципе, меня слышат", - сказал Красносельский.

"Я чувствую общий настрой и Молдовы, и Европейского союза, и западных государств, и Российской Федерации, и Украины, что нельзя допускать эскалации конфликта на территории Приднестровья. Это сложная работа", - отметил он.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.

Границу между Молдавией и Приднестровьем охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.