Постпред ОАЭ заявила, что принятие резолюции СБ ООН дает жителям Газы позитивный сигнал

Лана Заки Нуссейба отметила, что "это не идеальная резолюция", и что все арабские государства выступали за включение в нее пункта о прекращении огня

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Принятие Советом Безопасности ООН гуманитарной резолюции по ситуации на Ближнем Востоке позволит послать позитивный сигнал жителям сектора Газа. Об этом заявила журналистам Лана Заки Нуссейба, постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются одним из авторов документа.

"Это рождественское чудо, на которое мы все надеялись, чтобы послать позитивный сигнал людям в Газе, которые страдают от невыносимых жизненных условий", - сказала она. "И хотя ситуация остается безрадостной и мрачной, я полагаю, что этот проблеск надежды указывает на то, что мы можем объединиться <...>, чтобы достичь результатов, которые будут действенными, работающими и имеющими значение для населения на месте", - добавила дипломат.

Постпред ОАЭ при ООН признала, что "это не идеальная резолюция", и что все арабские государства выступали за включение в нее пункта о прекращении огня. Тем не менее дипломат подчеркнула, что документ содержит "ключевые аспекты, которые будут иметь значение не только в ближайшие месяцы, но и годы", в том числе положение о назначении координатора, который должен создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу.

Как ранее заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Совет Безопасности вернется к рассмотрению ситуации в секторе Газа и недвусмысленно потребует прекращения огня, "как бы ни сопротивлялись, выгораживая своего главного ближневосточного союзника, Соединенные Штаты". Дипломат также подчеркнул, что Россия "категорически не согласна" с содержанием принятой резолюции. "Ответственность за все возможные последствия ляжет на те государства, которые дали свое согласие на его редакцию, продавленную Соединенными Штатами. Мы под этим подписаться не можем", - отметил Небензя.

Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого теперь в документе говорится о "назначении старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий". Россия предложила поправку, которая возвращала в текст документа призыв к немедленному прекращению боев, однако она была заблокирована США.

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.