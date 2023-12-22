США одобрили возможную продажу союзникам по НАТО комплексов Stinger за $780 млн

Речь идет о Германии, Италии и Нидерландах, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Агентству НАТО по поддержке и закупкам переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других систем за $780 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в сообщении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу Агентству НАТО по поддержке и закупкам ракет Stinger и связанного с этим оборудования примерно за $780 млн". Как следует из документа, эта структура НАТО ранее запросила в интересах Германии, Италии и Нидерландов 940 ракет Stinger, а также другие системы и техническое обслуживание.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону трех союзников по НАТО: Германии, Италии и Нидерландов", - говорится в сообщении. Американская сторона считает, что возможные поставки усилят системы ПВО трех стран.

Госдеп также разрешил возможное оказание услуг Агентству НАТО по поддержке и закупкам по техническому обслуживанию и военно-транспортных самолетов C-17 на сумму $150 млн.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этих решениях. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.