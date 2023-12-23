США считают, что Иран был вовлечен в подготовку нападений хуситов в Красном море

По данным агентства Reuters, Тегеран отрицает причастность к этому

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Иран был вовлечен в подготовку нападений йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы знаем, что Иран был глубоко вовлечен в планирование операций против торговых судов в Красном море", - приводит агентство слова представителя Белого дома. По ее словам, это "согласуется с долгосрочной материальной поддержкой хуситов со стороны Ирана и поддержкой их дестабилизирующих действий в регионе".

"Это международный вызов, требующий коллективного ответа", - приводит Reuters слова Уотсон. Агентство подчеркивает, что Иран отрицает причастность к нападениям хуситов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение хуситов атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.