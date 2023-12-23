Рада планирует ввести обязательный воинский учет для женщин и ограничить права уклонистов

При этом депутат Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая отметила, что мобилизация женщин в армию будет исключительно на добровольных началах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект Верховной рады, касающийся мобилизации на Украине, предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан страны с 18 до 60 лет и ограничения прав лиц, уклоняющихся от военной службы. Об этом сообщила депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая опубликовала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) основные положения документа.

"Воинский учет: все граждане Украины 18-60 лет. Учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию", - написала она. При этом, по словам политика, мобилизация женщин в армию будет исключительно на добровольных началах.

В законопроекте говорится о снижении мобилизационного возраста для мужчин с 27 до 25 лет и об отмене срочной службы. Всех срочников переведут в категорию мобилизованных на общих основаниях, уточнила депутат. Кроме того, будет ликвидировано понятие "ограниченно годный", теперь граждане будут считаться либо годными, либо негодными к службе. Также предлагается введение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью до трех месяцев для всех граждан 18-25 лет во всех учебных заведениях. Депутаты собираются также обязать граждан сообщать военкомату об изменениях своих учетных данных (место работы, проживание) и постоянно носить с собой военно-учетный документ, отметила Безуглая.

Помимо вышеизложенного, в документе предусматривается ограничение прав уклонистов, но без уточнения, какие именно меры воздействия к ним будут применять, и усиление работы полиции по розыску таких лиц. Кроме того, в случае принятия законопроекта, по информации депутата, повестки гражданам смогут вручать работодатели прямо на рабочем месте.

Ранее политик сообщала, что законопроект позволит мобилизовать женщин на должности в тылу.

Мобилизация на Украине

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы. Украинские власти заверяли, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию.

С февраля 2022 года в стране объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.