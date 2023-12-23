Почетному императору Японии Акихито исполнилось 90 лет

По данным Управления делами императорского двора, празднование состоится в семейном кругу с участием императора Нарухито и наследного принца Акисино

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Почетный император Японии Акихито в субботу отметил свой 90-летний юбилей. Как сообщает Управление делами императорского двора, по этому случаю состоится празднование в семейном кругу с участием императора Нарухито и наследного принца Акисино.

В июле прошлого года у Акихито диагностировали легкую сердечную недостаточность, однако после прохождения лечебного курса состояние его здоровья вновь стало стабильным. Почетный император также благополучно перенес операцию по удалению катаракты на правом глазу.

Бывший император интересуется происходящими как в Японии, так и за рубежом событиями, он регулярно читает газеты и смотрит телевизионные программы. Акихито любит играть в японские шахматы "сёги" и, несмотря на почтенный возраст, продолжает научные исследования бычковидных рыб. Свободное время он проводит со своей супругой Митико, супружеская пара часто гуляет вместе по утрам.

Акихито занимал императорский трон с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито. В 2021 году Акихито установил рекорд долголетия среди монархов страны.