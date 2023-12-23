Трамп отверг обвинения демократов, сравнивших его с Гитлером

Бывший президент США отметил, что не является его последователем

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не следил за речами Адольфа Гитлера и не является его последователем.

"Я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого", - заявил 22 декабря Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя обвинения избирательного штаба президента США Джо Байдена.

Штаб Байдена ранее подверг резкой критике Дональда Трампа, утверждая, что бывший глава государства "повторяет за [Адольфом] Гитлером как попугай".

Выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, Трамп утверждал, что иммигранты "отравляют кровь нашей страны".

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания Трампа об иммигрантах фашистскими. В письменном заявлении он осудил республиканца за попытку "разорвать американцев на части с помощью ненависти и жестокости".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.