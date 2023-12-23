Посол ФРГ в России заявил, что Германии придется взаимодействовать с РФ

Александер Ламбсдорф отметил, что решение о начале мирных переговоров между РФ и Украиной "будет принято в Киеве"

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что, несмотря на разные позиции по Украине, ФРГ придется взаимодействовать с Россией. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению RND.

"У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам", - отметил Ламбсдорф. "Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", - констатировал он.

"Наша первая цель должна состоять в том, чтобы как можно быстрее положить конец агрессивной войне России против Украины, добиться там прочного мира, основанного на международном праве, чтобы страдания украинцев прекратились", - заявил он. Говоря о возможности мирных переговоров РФ и Украины, посол ФРГ в РФ указал, что "решение о том, при каких обстоятельствах начнутся переговоры, будет принято в Киеве".

Комментируя принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, Ламбсдорф подчеркнул, что "санкции - это не выключатель". "Вы не вводите санкции и не меняете поведение стороны, против которой приняты рестрикции, в тот же момент. Санкции призваны увеличить затраты, связанные с определенными решениями. И это доказано", - резюмировал он, отвечая на вопрос - правильный ли это шаг.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили, что Россия дала согласие на назначение Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. Предыдущий посол Геза Андреас фон Гайр пробыл в своей должности четыре года и покинул Москву в конце июля. Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии (СвДП) Германии. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения единства Запада в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".