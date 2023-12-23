Армия Израиля заявила об уничтожении из засады десятков боевиков в Газе

В израильской пресс-службе сообщили, что во время удара по району Иссы военные выявили вооруженных боевиков, которые пытались атаковать израильскую армию, и уничтожили их снайперским огнем

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Десятки вооруженных палестинских радикалов, связанных с движением ХАМАС, уничтожены израильскими военными на севере Газы, сообщила армейская пресс-служба.

"В рамках наземной операции и при подготовке к запланированной засаде в районе Иссы в северной части города Газа войска Армии обороны Израиля произвели ложные выстрелы, которые выманили десятки террористов из здания, служившего штабом для ХАМАС. В ходе совместных оперативных действий сухопутные и разведывательные подразделения Армии обороны Израиля направили истребитель ВВС Израиля для удара по зданию, в результате чего террористы были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время удара по району Иссы военные выявили вооруженных боевиков, которые пытались атаковать израильскую армию, и уничтожили их снайперским огнем. "В этом районе также обнаружена террористическая инфраструктура, в том числе здания, использовавшиеся в качестве военных объектов ХАМАС, они были атакованы и уничтожены войсками", - добавили в армии.