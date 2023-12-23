"Исламский джихад": резолюция СБ показывает неспособность ООН остановить конфликт в Газе

Согласно заявлению группировки, документ предоставляет Израилю возможность контролировать потребности Газы и палестинского народа

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" полагает, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция в отношении сектора Газа свидетельствует о неспособности международной организации остановить боевые действия в палестинском анклаве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

"Резолюция СБ ООН по Газе не в состоянии прекратить преступления [израильских] властей против палестинского народа и не может удовлетворить даже минимальных потребностей жителей сектора в гуманитарной помощи", - указывается в заявлении "Исламского джихада". По убеждению группировки, указанный документ "свидетельствует о неспособности ООН положить конец войне, которую ведут США руками [израильских] оккупантов, предоставляет [Израилю] возможность контролировать потребности Газы и палестинского народа, что противоречит международным нормам, которые должен защищать Совет Безопасности".

Некоторое время назад радикальное палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию по Газе "недостаточным шагом и не отвечающей требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе". В движении считают, что "американская администрация работала над тем, чтобы лишить резолюцию ее сути и представить в форме, которая позволяет [израильской] оккупации завершить разрушения и убийства".

Ранее Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.