В Мозамбике сообщили, что ВС страны удалось принудить террористов перейти к обороне

Президент страны Филипе Ньюси отметил, что власти "полны решимости остановить и победить терроризм"

ХАРАРЕ, 23 декабря. /ТАСС/. ВС и силы безопасности Мозамбика вместе с союзниками смогли вынудить исламистские террористические группировки уйти в оборону. Об этом заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси.

"Мы усилили контроль над территориями, которые ранее были оккупированы террористами, - цитирует президента мозамбикское правительственное информационное агентство AIM. - В результате террористы вынуждены ограничиваться спорадическими вылазками, чтобы обеспечить себя продовольствием и другими необходимыми припасами за счет местного населения".

По его словам, силовики уничтожили несколько главарей террористов. Разбиты все их базы, свыше 5 тыс. боевиков разоружены. Около 75% местного населения в провинции Кабу-Делгаду смогли вернуться в свои дома. Президент подчеркнул, что власти Мозамбика "полны решимости остановить и победить терроризм".

На днях правительство Мозамбика одобрило стратегию борьбы с финансированием терроризма на 2024-2029 годы. По словам официального представителя правительства, заместителя министра финансов Филимау Суазе, особое внимание будет уделено движению денежных средств в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, банковское дело.

В Кабу-Делгаду уже несколько лет действуют террористические группировки "Ансар ас-Сунна" и ISCAP (подразделение "Исламского государства", запрещенного в России), которые добиваются создания на территории Мозамбика исламистского государства. С 2017 года на севере этой страны от рук террористов, по данным ООН, погибли более 3 тыс. человек, 900 тыс. стали беженцами.