Орбан заявил, что Будапешт не допустит, чтобы ЕС отдавал Украине деньги венгров

Премьер-министр страны отметил, что Украине необходимо оказывать помощь, но страны Евросоюза должны изыскать для этого внебюджетные источники финансирования

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Венгрию не устраивает ни один из вариантов расширения финансовой помощи Украине за счет бюджета Евросоюза, предложенных Еврокомиссией. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, правительство не намерено отдавать Украине деньги венгров.

Орбан напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря он наложил вето на поправки в бюджет на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Украине в этот период €50 млрд. Теперь этот вопрос будет обсуждаться на внеочередной встрече лидеров стран сообщества в конце января или начале февраля. Венгрия по-прежнему возражает против предложения Еврокомиссии о бюджетных поправках.

"Если мы выделим Киеву €50 млрд из бюджета ЕС, то это также может означать, что мы отдаем деньги венгров. Поскольку сегодня в бюджете ЕС не так много денег, они должны откуда-то взяться. Есть два варианта, один из которых - осуществить совместный заем. У нас был неудачный опыт совместного заимствования средств для Фонда восстановления, созданного из-за пандемии коронавируса, и мы больше не будем это делать. С другой стороны, если мы не будем занимать деньги, то нам придется переводить средства из уже существующих статей бюджета, и это также может повлиять на деньги венгров. И мы не допустим, чтобы венгры отдавали свои деньги Украине", - заявил Орбан.

Он считает, что Украине необходимо оказывать помощь, но страны Евросоюза должны изыскать для этого внебюджетные источники финансирования. Делать это, по мнению венгерского премьера, следует не на среднесрочной, а на краткосрочной основе, принимая решение на год вперед и осуществляя строгий контроль за расходованием средств.