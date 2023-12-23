Орбан заявил, что отношения между Венгрией и Украиной ухудшились по вине Киева

По словам премьер-министра Венгрии, в последние годы он неоднократно анализировал причины ухудшения отношения между двумя странами

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной, в этом виноват сам Киев. Такое мнение высказал в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он рассказал, что в последние годы неоднократно анализировал причины ухудшения отношения между двумя соседними странами. "Моя твердая позиция заключается в том, что Венгрия не несет ответственности за ухудшение этих отношений", - заявил глава правительства, пояснив, что это произошло исключительно в связи с нарушением украинскими властями прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Начиная с 2015 года на Украине были приняты законы о национальных меньшинствах, языке и образовании, которые существенно ограничили национальные общины в их правах. "Вот уже восемь лет венгры, родившиеся в Закарпатье, лишены своих прав", - сказал Орбан, напомнив, что этнические венгры живут там уже более тысячи лет.

"Украина должна восстановить права, которые были у них отняты. Как только это будет сделано, отношения [между Венгрией и Украиной] могут начать улучшаться", - заверил премьер.