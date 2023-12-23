Разведка Южной Кореи перешла на экстренный режим из-за угрозы провокаций КНДР

Национальная разведывательная служба Республики Корея будет вести круглосуточное наблюдение за КНДР, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея перешла к работе в экстренном режиме в связи с возможными провокациями со стороны КНДР в конце 2023 и начале 2024 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, соответствующее решение на совещании руководства службы было принято 22 декабря. "Северная Корея [может попытаться] спровоцировать раскол общественного мнения с помощью распространения ложной информации. Существует вероятность провокаций низкой интенсивности, таких как широкомасштабные кибератаки и вторжение беспилотников", - приводит агентство заявление НРС.

Ведомство будет вести круглосуточное наблюдение за КНДР и проведет проверки ключевых объектов безопасности.

26 декабря 2022 года пять беспилотных летательных аппаратов КНДР вторглись в воздушное пространство Республики Корея. Один из них добрался до бесполетной зоны над офисом президента в Сеуле, четыре летали у острова к западу от столицы. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить. Долетевший до столицы беспилотник смог вернуться, остальные пропали с радаров.

21 ноября КНДР запустила первый разведывательный спутник. 22 ноября Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере. Позднее в Пхеньяне заявили, что больше не считают себя связанными соглашением.