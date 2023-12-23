CBS: Трамп рассматривал с советниками возможный выбор Хейли кандидатом в вице-президенты

Бывший американский постпред при ООН заявила, что США не готовы к еще четырем годам хаоса, которые наступят в случае возвращения экс-президента в Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с соратниками выбор бывшего американского постпреда при ООН Никки Хейли, также претендующей на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, в качестве потенциального кандидата в вице-президенты. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на информированные лица.

По данным этих источников, отзывы участников дискуссий о возможном включении Хейли в список, если Трамп вступит в предвыборную гонку, были "в подавляющем большинстве отрицательными".

Хейли заявила, в свою очередь, в интервью телекомпании CNN, что США не готовы к еще четырем годам хаоса, которые наступят в случае возвращения Трампа в Белый дом. По ее словам, возможно, Трамп "был нужным президентом" в определенное время, но сейчас "в нашей стране беспорядок, а мир в огне".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников входят Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.