Подоляк пожаловался на несоответствие поведения украинских чиновников военному времени

По словам советника главы офиса президента Украины, они продолжают брать взятки и кичиться роскошью несмотря на то, что страна ведет боевые действия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался, что многие украинские чиновники продолжают брать взятки и кичиться роскошью несмотря на то, что страна ведет боевые действия.

Ведущий в эфире телеканала "Мы - Украина" задал советнику вопрос, все ли чиновники "перешли на военные рельсы".

"Не все [чиновники]. <...> Если вы живете в определенном окружении, и в этом окружении считается очень крутым, что вы можете получать взятки или купить какую-то вещь или увеличить свое состояние, <...> когда все находятся в определенном затруднительном положении. <...> И это психологическое состояние определенной прослойки людей - оно не изменилось", - ответил Подоляк.

Власти Украины неоднократно заявляли, что экономика страны "переводится на военные рельсы", когда расходы на оборонный сектор становятся приоритетными. В частности, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что украинцам в связи с этим, вероятно, придется в несколько раз снизить потребление товаров и услуг.

При этом в украинские СМИ просачиваются истории про необъяснимо дорогие закрытые вечеринки чиновников и их родственников, а также их собственность за границей. Несмотря на то, что борьба с коррупцией является одним из основных обязательств, взятых на себя Киевом перед западными партнерами, по оценкам местных аналитиков, ее уровень остается предельно высоким, а действия властей страны оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.