На севере Ирака при нападении курдских боевиков погибли шесть турецких военных

Еще один получил ранения, сообщило Минобороны Турции

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Еще шесть турецких военнослужащих погибли, один получил ранения в районе Зап на севере Ирака в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило Минобороны Турции.

В пятницу вечером также на севере Ирака погибли шесть турецких военных, один был ранен в результате нападения боевиков РПК и последовавшего затем боя.

"23 декабря в столкновении с террористами погибли шесть наших военнослужащих, один ранен. К настоящему времени в районе Зап уничтожено не менее 13 террористов", - говорится в сообщении.

Еще пять боевиков, как сообщало ранее турецкое военное ведомство, были ликвидированы на севере Сирии.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.