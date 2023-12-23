"Хезболлах" заявила, что эскалация на юге Ливана прекратится только после перемирия в Газе

По данным агентства Al Wataniya, "использование беспилотников и ракет остается единственным способом заставить израильского врага прекратить военные действия в палестинском анклаве"

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не прекратит вооруженные вылазки против Израиля с юга Ливана до тех пор, пока не будет остановлена агрессия в секторе Газа. Об этом, как передало агентство Al Wataniya, заявил член партийного руководства Набиль Каук.

"Израиль, поддерживаемый США и Западом, каждый день угрожает нам и предъявляет требования, - сказал шиитский политик. - Однако "Хезболлах" не намерена ничего менять, и силы сопротивления продолжат свои операции с территории Ливана, Ирака и Йемена до тех пор, пока не будет установлено перемирие в Газе".

По его словам, "использование беспилотников и ракет остается единственным способом заставить израильского врага прекратить военные действия в палестинском анклаве".

Каук сделал свое заявление, выступая на похоронах одного из шиитских бойцов в поселке Махруна. Согласно сведениям новостного портала Naharnet, по меньшей мере 120 членов "Хезболлах" погибли с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, а формирования палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" потеряли там 16 бойцов.

Жертвами израильских обстрелов и авианалетов стали 32 мирных жителя и ливанский военнослужащий. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 72 тысяч.

9 декабря глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби предъявил "Хезболлах" ультиматум, потребовав от нее отвести свои формирования на 30 км от границы за реку Литани. По его словам, в противном случае израильская армия примет меры по вытеснению шиитских отрядов и уничтожит их военную инфраструктуру.