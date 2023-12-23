В ХАМАС заявили, что ценят ответственную позицию РФ по резолюции в отношении Газы в СБ ООН

В движении считают, что резолюция "является слабой, недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве"

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает действия делегации России в ходе дискуссий и принятия проекта резолюции по сектору Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил член руководства группировки Усама Хамдан.

"ХАМАС ценит позицию арабских государств, которые предложили к рассмотрению в Совете Безопасности резолюцию по Газе и пытались улучшить ее содержание, а также ценит ответственную позицию российской делегации, которая стремилась внести поправки в проект, способствующие прекращению [израильской] агрессии в анклаве", - указал Хамдан, выступление которого опубликовано в Telegram-канале движения. Однако, по его словам, "эта попытка [РФ] столкнулась с позицией США".

Он подтвердил, что, по убеждению ХАМАС, принятая резолюция СБ ООН по Газе "является слабой, недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве".

Некоторое время назад движение выступило со специальным заявлением, в котором указало, что "американская администрация работала над тем, чтобы лишить резолюцию ее сути и представить в форме, которая позволяет [израильской] оккупации завершить разрушения и убийства". Как считают в ХАМАС, Совбез всемирной организации должен обязать израильскую сторону "доставлять достаточный объем гуманитарной помощи во все районы Газы, особенно в северные регионы анклава".

Ранее СБ ООН принял подготовленный арабскими государствами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов не должен был выступить против нее. РФ предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.