Министр обороны Италии заявил о необходимости поиска политического решения на Украине

Гуидо Крозетто отметил, что "если не получается с помощью оружия, нужно пытаться другими способами"

РИМ, 23 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что украинский кризис необходимо урегулировать политическими средствами. Об этом он заявил во время посещения итальянского контингента в составе НАТО в Польше.

"Война длится почти два года, и, думаю, параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению, - сказал глава Минобороны. - Того, чего нельзя добиться военным путем, <...> можно достичь на дипломатическом фронте, политическими способами получить результат и прийти к миру".

По словам Крозетто, которые приводит агентство ANSA, следует прийти "к тому, что было до войны". "И если не получается с помощью оружия, нужно пытаться другими способами", - добавил он.

Итальянский министр не в первый раз говорит о возможности политического урегулирования украинского конфликта. При этом ранее он подписал межправительственный декрет, восьмой по счету, о передаче Киеву новой партии военной помощи. Что вошло в этот транш, не сообщалось. Ранее Крозетто заявлял, что возможности Италии по оказанию Украине поддержки в военной области "практически полностью исчерпаны".