СМИ: исламисты планировали теракты в Кёльне, Вене и Мадриде во время рождественских служб

Как сообщил портал Focus-online, в Германии и Австрии произвели несколько арестов

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов, пишет новостной портал Focus-online.

В Кёльнском соборе, как указывает портал, для поиска взрывчатки была задействована собака-ищейка. Полиция хочет убедиться, что в соборе отсутствуют опасные предметы. "В связи с предупреждением об опасности для Кёльнского собора местная полиция с сегодняшнего вечера примет особые меры безопасности", - заявил газете Bild am Sonntag представитель правоохранительных органов Кёльна. Полиция не будет комментировать подробности в связи с продолжающимся расследованием.

"Даже если речь идет о кануне Нового года, в этот вечер мы примем все во внимание, чтобы обеспечить безопасность посетителей собора в канун Рождества. По согласованию с сотрудником службы безопасности собора после вечерней мессы церковь обыскивается служебными собаками, а затем запирается. Завтра все посетители будут проверяться перед входом в собор", - отметил глава криминальной полиции Кёльна Михаэль Эссер.

Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. В зоне риска находится собор Святого Стефана.