Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад поддержали атлантическую инициативу короля Марокко

По мнению руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран, инициатива Рабата "поспособствует ускорению региональных связей и торговых потоков, а также общему процветанию в Сахельском регионе"

РАБАТ, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре африканские страны - Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад - выразили свою поддержку инициативе короля Марокко Мухаммеда VI по содействию доступу государств региона Сахеля к Атлантическому океану. Об этом говорится в итоговом коммюнике министерской координационной встречи, состоявшейся 23 декабря в Марракеше.

В мероприятии, организованном по инициативе Марокко, приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Чада, сообщает МИД королевства.

Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад выразили "поддержку международной инициативе короля Мухаммеда VI по содействию доступу государств Сахеля к Атлантическому океану, что открывает большие возможности для экономического преобразования всего региона". Инициатива Рабата, по их мнению, "поспособствует ускорению региональных связей и торговых потоков, а также общему процветанию в Сахельском регионе".

Министры, принявшие участие в координационной встрече, договорились создать в своих странах национальную целевую группу для подготовки предложений для реализации этой инициативы.

Заявленная в ноябре 2023 года инициатива Мухаммеда VI предполагает готовность королевства предоставить странам Сахеля доступ к своей автодорожной, портовой и железнодорожной инфраструктуре с целью расширения их участия в международной торговле.

Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад - это страны, не имеющие выхода ни к морю, ни к океану.