На Украине волонтеры выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали

Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что нарушителей планируют привлечь к ответственности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. На Украине 10 волонтеров выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Есть две организации, которые воспользовались системой "Путь" для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись на Украину", - написал он. Также Прокудин прикрепил видео, в котором сказал, что речь идет о 10 личностях.

Он отметил, что этим делом занимаются правоохранители, нарушителей планируют привлечь к ответственности.

Прокудин пообещал больше не выдавать волонтерам двух организаций разрешение на выезд за границу.

О мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.

Гражданам Украины мужского пола с 18 до 60 лет в связи с действием военного положения запрещено покидать страну, однако в некоторых случаях выдаются разрешения на выезд. Его могут получить инвалиды, не пригодные к воинской службе, которым требуется постоянный уход, а также мужчины, сопровождающие инвалидов, мужчины, имеющие трех и более детей младше 18 лет, либо отцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, водители, имеющие лицензию на международные перевозки, железнодорожники и моряки гражданского флота. Правом на выезд также пользуются мужчины, имеющие постоянное разрешение на жительство за границей.