Судья принял к рассмотрению иск против указа президента Аргентины

Такое еще не означает, что делу дадут дальнейший ход

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральный судья Эстебан Фурнари принял к рассмотрению жалобу на указ президента Аргентины Хавьер Милея с экономическими реформами. Об этом сообщила газета La Nacion.

Коллективную жалобу с требованием признать указ Милея недействительным подала гражданская организация Observatorio del Derecho a la Ciudad, к которой затем присоединились другие истцы. По их мнению, указ нарушает принцип разделения властей и противоречит конституции. "Этот указ направлен не на решение временной чрезвычайной ситуации в исключительных обстоятельствах, а на установление нового социально-экономического порядка страны на постоянной основе", - говорится в их иске.

Решение судьи еще не означает, что иску будет дан дальнейший ход.

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ может быть отменен, если обе палаты парламента признают его недействительным.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.