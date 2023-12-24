Президент Аргентины признался, что доверил управление своими деньгами сестре

Хавьер Милей заявил, что не знает, сколько зарабатывает глава государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей признался, что не знает размер своей зарплаты, потому что его деньгами управляет его сестра Карина Милей.

"Я не знаю [сколько зарабатывает президент]. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра", - сказал он в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13 в субботу вечером.

Пока Милей был депутатом (10 декабря 2021 года - 29 ноября 2023 года), он разыгрывал свою зарплату между всеми желающими, зарегистрировавшимися на специальном сайте. Розыгрыш последней выплаты в размере 2 119 423 песо ($2 650) состоялся 15 декабря. "Теперь есть проблема несовместимости, которой раньше не было, поскольку раньше я мог продолжать читать лекции, а теперь нет. Поэтому теперь я не жертвую зарплату", - сказал Милей.

Карину Милей в окружении президента называют Начальник. Именно она сопровождала главу государства в кабриолете, в которому он следовал в день инаугурации 10 декабря от здания Конгресса к президентскому дворцу. В этот же день Карина Милей была назначена генеральным секретарем канцелярии президента. Ради этого глава государства изменил норму, запрещающую назначать на госпосты родственников.