В "Хезболлах" сообщили о нанесении удара по поселению Дишон на севере Израиля

Согласно заявлению группировки, эта операция проведена "в знак солидарности с палестинским населением и его доблестным сопротивлением, которые противостоят агрессивным атакам Израиля в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Отряды вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли позиции израильской армии в поселении Дишон, расположенном в 1 км от границы с Ливаном. Как сообщается в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в Telegram-канале, удары по ним были нанесены из реактивных систем залпового огня.

В тексте указывается, что эта операция проведена "в знак солидарности с палестинским населением и его доблестным сопротивлением, которые противостоят агрессивным атакам Израиля в секторе Газа".

Израильская артиллерия нанесла в ответ удары по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Айтрун, откуда велся обстрел.