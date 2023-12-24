СМИ: оппозиция Турции потребовала созыва парламента в связи с гибелью военных в Ираке

По информации Sozcu, Народно-республиканская партия считает необходимым пригласить на это заседание министра обороны Яшара Гюлера для получения полной информации о ситуации на севере Ирака и Сирии

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) потребовала немедленно провести закрытое заседание парламента Турции в связи с гибелью на севере Ирака 12 военнослужащих в результате нападений боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции). Об этом сообщил телеканал Sozcu.

По его данным, республиканцы считают необходимым пригласить на это заседание министра обороны Яшара Гюлера для получения полной информации о ситуации на севере Ирака и Сирии, а также о мерах, которые необходимо принять для полной ликвидации боевиков РПК на сопредельных территориях. НРП предлагает объявить в Турции общенациональный траур в связи с гибелью военных.

По данным Минобороны, 22 и 23 декабря на турецких военных дважды совершались нападения на севере Ирака, 12 погибли, 2 ранены. Сразу после этого армия нанесла массированные удары по укрытиям, пещерам, инфраструктуре и нефтяным объектам РПК на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 объектов, ликвидировано 25 боевиков, сообщил в воскресенье Гюлер. "РПК понесла значительные потери и лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе", - заверил министр.

Власти Турции называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.