СМИ: Британия направит катер в Карибское море в знак поддержки Гайаны

По информации Би-би-си, катер примет участие в совместных учениях в регионе после 25 декабря

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенное Королевство собирается направить патрульный катер Trent в Карибское море в качестве сигнала дипломатической и военной поддержки Гайаны. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Со ссылкой на представителя британского Минобороны она информировала, что катер примет участие в совместных учениях в регионе после Рождества, отмечаемого католиками и протестантами 25 декабря.

"В конце этого месяца Trent посетит Гайану, нашего регионального союзника и партнера по Содружеству, в рамках серии мероприятий в регионе во время своего патрулирования Атлантики", - заявил изданию представитель ведомства.

Гайана, в прошлом британская колония и единственная в регионе англоязычная страна, получила независимость от Великобритании в 1966 году. До этого в течение 135 лет от называлась Британская Гвиана.

Trent отправляется в Карибское море на фоне спора между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо. Длящийся более ста лет территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной компании ExxonMobil концессии на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.