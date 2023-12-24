Армия Израиля установила на четыре часа паузу в центральной части сектора Газа

Решение приняли, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные установили четырехчасовую паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для предоставления местным жителям возможности пополнить запасы жизненно необходимых продуктов. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 24 декабря, пауза устанавливается в районе Аль-Барака в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, размещенном на странице КОГАТ в X (ранее Twitter).