На Украине заявили о разблокировке польскими фермерами пункта пропуска на границе

По информации украинской Госпогранслужбы, теперь оформление и выезд грузовиков в сторону Украины на "Медыка - Шегини" проходит в обычном режиме

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Польские фермеры прекратили блокировку проезда украинских грузовиков через один из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медыка - Шегини". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", - говорится в сообщении на странице погранслужбы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что украинские пограничники получили информацию от польских коллег, что утром акция протеста завершилась. Теперь оформление и выезд грузовиков в сторону Украины проходит в обычном режиме.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". По состоянию на 23 декабря в очередях в пунктах пропуска находилось более 4 тыс. грузовиков.

22 декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский, который занял этот пост в середине декабря, приехал в Киев с первым зарубежным визитом. По итогам визита польской делегации в Киеве заявили, что министерства инфраструктуры двух стран договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.