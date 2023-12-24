Израиль заявил о новом обстреле северных районов страны

В ответ он нанес авиаудар по объектам "Хезболлах", заявила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрелы северных районов страны и ответили на них огнем, кроме того, был нанесен новый авиаудар по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом заявила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски в направлении района Керен-Нафтали на севере Израиля. Армия обороны Израиля ответила огнем в направлении источников запусков", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей "Хезболлах" в Ливане, включая террористическую инфраструктуру, военные объекты и пусковые установки", - добавили в армии.