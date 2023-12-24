СМИ: во Франции отпустили на свободу четырех из пяти задержанных за подготовку теракта

Как сообщил телеканал BFMTV, основания такого решения пока не уточняются

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция выпустила на свободу четырех из пяти человек, задержанных на востоке Франции в пятницу по подозрению в подготовке теракта на территории республики. Основания такого решения пока не уточняются, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, пятому подозреваемому продлили срок содержания под стражей. Официально обвинения ему пока не предъявлены, расследование продолжается.

22 декабря пять человек были задержаны в трех коммунах департамента Мёрт и Мозель, сообщила газета L'Est Républicain. По информации издания, задержанных подозревают в "создании преступной террористической группы для подготовки одного или нескольких преступлений" с целью посягательства на здоровье или жизнь людей. Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре Франции.

Глава МВД Жеральд Дарманен рекомендовал сохранять максимальную бдительность в свете приближения католического Рождества и Нового года. Префектам было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей. Министр подтвердил, что уровень террористической угрозы во Франции остается высоким.