Глава маронитской церкви назвал Ливан землей мира и диалога, а не войны

Как отметил Патриарх Антиохии и всего Леванта Бишара Райи, страна должна вернуться к статусу нейтрального государства

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Ливан должен вернуться к статусу нейтрального государства и использовать для защиты своих прав дипломатию, а не оружие. Такое мнение высказал в рождественском послании пастве глава маронитской церкви, Патриарх Антиохии и всего Леванта Бишара Райи.

"Мы осуждаем варварскую агрессию против палестинского населения в секторе Газа, но при этом отвергаем распространение военных действий на наши южные районы, потому что Ливан является землей мира и диалога, а не войны", - подчеркнул иерарх, слова которого приводит новостной портал Al Nashra.

Как считает духовный лидер маронитской общины, которой принадлежит большинство местных христиан, втягивание Ливана в военную конфронтацию противоречит резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта в 2006 году.

"Ливану необходимо вернуться к нейтралитету и использовать для защиты своих прав дипломатию, а не оружие", - отметил он. При этом патриарх Райи напомнил, что в принятой ливанскими политиками в 2012 году так называемой декларации Баабды (по названию президентского дворца Баабда, где проходил раунд национального диалога) зафиксирован "принцип дистанцирования Ливана от региональных конфликтов, что соответствует его нейтральному статусу".

Как отмечает Al Nashra, заявление главы маронитской церкви расходится с позицией шиитской партии "Хезболлах", формирования которой обстреливают израильские войска в пограничных районах в знак солидарности с радикальными палестинскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад". Так, глава исполкома партии Хашем Сафиеддин заявил в воскресенье, что, несмотря на давление со стороны США и Запада, "Хезболлах" не прекратит вооруженные вылазки против Израиля с юга Ливана "до тех пор, пока не будет остановлена агрессия в секторе Газа".