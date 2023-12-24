Армия Сомали уничтожила более 130 боевиков "Аш-Шабаб"

Как сообщило агентство SONNA, в ходе операций в штатах Галмудуг, Хиршабелле и Джубаленд изъяли значительное количество оружия

НАЙРОБИ, 24 декабря. /ТАСС/. Сомалийская национальная армия в сотрудничестве с Народными силами обороны уничтожила более 130 боевиков "Аш-Шабаб" и ранила других в ходе операций в штатах Галмудуг, Хиршабелле и Джубаленд. Об этом сообщает агентство SONNA со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Как отмечается, были освобождены районы в регионе Мудуг, стратегически важные для "Аш-Шабаб", включая Шабельув, главную дорогу Адли, гору Ягус, район Бараг Исмаил и города Сил-диер и Масагавей.

В ходе этих операций было изъято значительное количество оружия.

Ранее сомалийские ВС провели операцию в центральном районе Харардере, в результате которой были уничтожены 33 боевика группировки "Аш-Шабаб". Она возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, в том числе столицу, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).