В Марокко манифестанты потребовали отказаться от нормализации отношений с Израилем

В акции протеста приняли участие представители разных политических партий, профсоюзных движений и общественных организаций

РАБАТ, 24 декабря. /ТАСС/. Многотысячная манифестация с требованием отказаться от нормализации отношений Марокко с Израилем прошла в воскресенье в центре Рабата. Участники уличной акции решительно осудили продолжающиеся массовые убийства Израилем мирных палестинцев, а также молчание международного сообщества.

Организатором манифестации выступил Марокканский фронт в поддержку Палестины и борьбы против нормализации отношений с Израилем, сообщает информационный портал Hespress. В ней приняли участие представители разных политических партий, профсоюзных движений и общественных организаций. Они прошли маршем от площади Баб-эль-Хад к зданию парламента, расположенному на проспекте Мухаммеда V.

Манифестанты с транспарантами и палестинскими флагами в руках осудили "геноцидную войну" Израиля против палестинцев, в том числе детей и женщин, и "поддержку Западом сионистского образования", которое продолжает обстреливать школы, больницы, культовые сооружения, жилые кварталы.

Участники акции скандировали: "Газа - символ достоинства", "Народ хочет прекращения нормализации". Они также потребовали закрытия израильского Бюро по связям (диппредставительства) в Рабате, отзыва марокканских дипломатов из Израиля и введения закона о криминализации любых форм нормализации отношений с Израилем. Кроме того, манифестанты заявили о необходимости открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" (между Египтом и сектором Газа) для обеспечения доставки необходимой помощи палестинскому населению.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное. В январе 2021 года после двух десятилетий перерыва Бюро по связям Израиля в Марокко возобновило свою деятельность.

Резкое обострение ситуации

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.