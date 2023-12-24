24 декабря, 20:39,
обновлено 24 декабря, 20:54
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: в Газе из-за израильского удара по лагерю беженцев погибли более 60 человек

AP Photo/ Fatima Shbair, архив
© AP Photo/ Fatima Shbair, архив

Десятки людей получили ранения

ДУБАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Не менее 66 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

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По его информации, десятки людей получили ранения. Армия Израиля также атакует лагеря Эль-Бурейдж и Нусейрат.

1 декабря израильские военные обвинили радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявили, что вновь переходят к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве превысило 19,6 тысячи, почти 52,6 тысячи пострадали. 

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