Армия Израиля сообщила о расширении операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

ЦАХАЛ "обнаруживает туннели и уничтожает террористов", сообщил официальный представитель Армии обороны еврейского государства Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильские военные расширяют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Наши подразделения продолжают активизировать боевые действия. В районе Хан-Юниса мы расширяем операцию, обнаруживая туннели и уничтожая террористов", - сказал он на брифинге. "Боевые действия в Хан-Юнисе сложны, но мы добрались до немалого количества туннелей и подземных объектов [радикального палестинского движения] ХАМАС, уничтожили террористов и продолжим развивать это сегодня и в ближайшие дни", - добавил Хагари.