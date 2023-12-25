Что известно о протестах в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". После этого сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на манифестацию у избиркома.
Они принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивали антиправительственные лозунги, бросали камни в здание администрации и пытались взять ее штурмом.
ТАСС собрал основное о происшествии.
- Вечером 24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу города - Краля Милана. Между зданием Республиканской избирательной комиссии и резиденцией сербского президента установили сцену. Сторонники оппозиции перешли от здания избиркома к главному входу администрации. Собравшиеся заняли ступени у главного входа и криками призывали охрану открыть двери.
- Вучич анонсировал срочное обращение к нации.
- Протестующие попытались штурмовать здание администрации.
- В ходе экстренного обращения к нации сербский лидер заявил, что попытка захвата администрации Белграда не является революцией, правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию.
- Он также подчеркнул, что Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб, и назвал попытку захвата администрации атакой на суверенитет страны.
- Протестующие начали наносить удары по щитам и шлемам полицейских, удерживающих здание. Полиция использовала против сторонников оппозиции дымовую шашку.
- Ближе к полуночи корреспондент ТАСС сообщил, что полицейские разогнали демонстрантов. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.
- Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.
- Президент Сербии также встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в городе беспорядками.
- Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных протестах.