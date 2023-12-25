24 декабря, 21:45,
обновлено 24 декабря, 23:00
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Что известно о протестах в Белграде

Белград. Александр Дзюба/ ТАСС
Белград
© Александр Дзюба/ ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". После этого сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на манифестацию у избиркома.

Они принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивали антиправительственные лозунги, бросали камни в здание администрации и пытались взять ее штурмом.

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • Вечером 24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу города - Краля Милана. Между зданием Республиканской избирательной комиссии и резиденцией сербского президента установили сцену. Сторонники оппозиции перешли от здания избиркома к главному входу администрации. Собравшиеся заняли ступени у главного входа и криками призывали охрану открыть двери.
  • Вучич анонсировал срочное обращение к нации.
  • Протестующие попытались штурмовать здание администрации.
  • В ходе экстренного обращения к нации сербский лидер заявил, что попытка захвата администрации Белграда не является революцией, правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию.
  • Он также подчеркнул, что Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб, и назвал попытку захвата администрации атакой на суверенитет страны.
  • Протестующие начали наносить удары по щитам и шлемам полицейских, удерживающих здание. Полиция использовала против сторонников оппозиции дымовую шашку.
  • Ближе к полуночи корреспондент ТАСС сообщил, что полицейские разогнали демонстрантов. Приехало две машины скорой помощи. На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич.
  • Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.
  • Президент Сербии также встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в городе беспорядками.
  • Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных протестах.
 
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