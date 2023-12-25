Что известно о протестах в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". После этого сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на манифестацию у избиркома.

Они принесли с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивали антиправительственные лозунги, бросали камни в здание администрации и пытались взять ее штурмом.

ТАСС собрал основное о происшествии.