Палестина призвала международное сообщество остановить израильскую агрессию

Пресс-секретарь президента ближневосточного государства Набиль Абу Рудейн заявил, что палестинский народ продолжит борьбу за Иерусалим

РАБАТ, 25 декабря. /ТАСС/. Арабским странам и международному сообществу необходимо занять серьезную позицию, чтобы остановить израильскую агрессию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна, он выступил на заседании исполнительного совета министров информации арабских стран, состоявшемся Триполи, сообщает информационное агентство WAFA.

"Необходима серьезная арабская и международная позиция, чтобы остановить израильскую агрессию. Палестинский народ подвергается беспрецедентной геноцидной войне, направленной против всего палестинского присутствия в секторе Газе и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим, в отношении которого предпринимаются попытки стереть его арабскую и исламскую идентичность. Ответственность за эти преступления несет Израиль и те, кто поддерживает его в осуществлении агрессии", - подчеркнул Абу Рудейна.

"Всеобъемлющая война Израиля против палестинского народа, проводимая при поддержке США, привела к гибели тысяч мирных жителей и сотням массовых убийств, которые можно приравнять к военным преступлениям", - продолжал он.

"Иерусалим - это красная линия, и палестинский народ продолжит борьбу за Иерусалим, за достижение мира и справедливости. Палестинский народ не откажется от своих законных прав и сохранит Иерусалим как вечную столицу палестинского государства", - отметил чиновник.

По его словам, "в настоящее время приоритетом для палестинского руководства является немедленное прекращение массовых убийств палестинского народа и срочная доставка гуманитарной помощи в сектор Газа". Власти Израиля, сообщил Абу Рудейна, "продолжают блокировать палестинские средства, что является пиратством и коллективным наказанием для всего палестинского народа".