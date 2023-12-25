Экс-генсека кабмина Японии допросили из-за нарушений финансовой отчетности

Допрос проводился в добровольном порядке, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Отдел специальных расследований окружной прокуратуры Токио провел допрос бывшего генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно в связи со скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Вместе с ним также были допрошены бывший глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Цуёси Такаги и руководитель фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко. Отмечается, что допросы проводились в добровольном порядке.

В середине декабря премьер-министр Фумио Кисида внес изменения в состав правительства, заменив Мацуно на втором по значимости посту генсека кабмина на бывшего главу МИД Ёсимасу Хаяси. Также были назначены новые министр экономики торговли и промышленности, министр по административным вопросам и глава сельскохозяйственного ведомства.

Перестановки в правительстве Японии были проведены в связи с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы экс-премьера Синдзо Абэ, где, по сведениям газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Кисида и где, по данным телеканала Nippon, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен (от $137 тыс. до $205 тыс.).