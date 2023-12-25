Из-под завалов в лагере беженцев в Газе извлекли тела пяти погибших

Катарский телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что в результате израильского авиаудара по этому лагерю погибли не менее 66 человек

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять погибших и восемь раненых были извлечены из-под обломков зданий в лагере беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев погибли не менее 66 человек.

1 декабря израильские военные обвинили радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявили, что вновь переходят к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве превысило 19,6 тыс., почти 52,6 тыс. пострадали.