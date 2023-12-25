Al Jazeera: жертвами израильского удара по дому в Хан-Юнисе стали 18 человек

Ракетно-бомбовому удару подвергся район Маан в восточной части города, передает телеканал

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Число жертв удара, который армия Израиля нанесла по дому в городе Хан-Юнис, расположенном в южной части сектора Газа, возросло до 18. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, ракетно-бомбовому удару подвергся район Маан в восточной части города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.