Al Jazeera: ЦАХАЛ задержал девять человек на Западном берегу Иордана

Как сообщает телеканал, все задержанные - молодые мужчины

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие задержали во время рейдов на Западном берегу реки Иордан по меньшей мере девять молодых мужчин в деревне Эль-Джалама возле города Дженин. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, рейды проводятся в населенном пункте Дейр-Амар к западу от Рамаллы, деревне Каффин к северу от Тулькарма, городе Дженин, его предместьях Эд-Дамж и Эль-Хавашин, а также в расположенной рядом деревне Арана.

Кроме того, ранее телеканал сообщил, что полиция Израиля осуществляет операции в лагере палестинских беженцев Балата и алавитском поселении Эт-Таавун в провинции Наблус.