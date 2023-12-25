Армия Израиля сообщила об уничтожении более 100 боевиков ХАМАС в Джебалии

В ходе операции обнаружены, изъяты и уничтожены сотни единиц оружия, уточнил официальный представитель израильских вооруженных сил Питер Лернер

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа уничтожила более 100 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель израильских вооруженных сил Питер Лернер.

"Подземная инфраструктура ХАМАС в лагере Джебалия была обнаружена и уничтожена в ходе операции ЦАХАЛ", - указал он.

"Операция включала ожесточенные бои, в ходе которых были убиты более 100 террористов. Кроме того, обнаружены, изъяты и уничтожены сотни единиц оружия", - отметил Лернер.

1 декабря израильские военные обвинили ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявили, что вновь переходят к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве превысило 20 тыс., более 53 тыс. пострадали.