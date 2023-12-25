Reuters: ЦАХАЛ расследует последствия удара по лагерю беженцев Магази в секторе Газа

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что в результате авиаудара еврейского государства погибли около 70 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изучает сообщения об ударе по лагерю беженцев Магази в секторе Газа, который привел к гибели около 70 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в ЦАХАЛ также заявили, что израильская армия стремится свести к минимуму ущерб гражданским лицам.

Несколько зданий было разрушено в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Магази в понедельник утром. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате атаки погибли около 70 человек. Согласно информации Палестинского общества Красного Полумесяца, из-под завалов извлечены пять погибших и восемь раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.