В Пекине открылась седьмая сессия ПК ВСНП 14-го созыва

В ходе заседания могут принять решения о перестановках в высшем руководстве

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Седьмая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента) в понедельник открылась в Пекине. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Законодатели рассмотрят проекты поправок в законы об организации Госсовета КНР, о компаниях, благотворительности и продовольственной безопасности. Также будут рассмотрены проекты поправок к Уголовному кодексу и в другие законы КНР.

Помимо рассмотрения законодательных актов в ходе заседаний ПК ВСНП могут быть приняты решения о перестановках в высшем руководстве. Так, по итогам шестой сессии ПК ВСНП 14-го созыва с должности министра обороны КНР был снят Ли Шанфу. Вместе с экс-главой китайского МИД Цинь Ганом Ли Шанфу был исключен из числа членов Госсовета КНР. Новый глава оборонного ведомства Китая по-прежнему не назначен.

Седьмая сессия ПК ВСНП 14-го созыва завершится 29 декабря.

ВСНП - высший законодательный орган КНР, который, как правило, проводит сессию раз в год. ПК ВСНП проводит заседания в период между сессиями ВСНП.